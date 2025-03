TRETA NA AVENIDA

Scheila Carvalho deixa de seguir Daniela Mercury após polêmica com Tony Salles

Ex-dançarina do É o Tchan tomou partido do marido após desentendimento no Carnaval de Salvador

H Heider Sacramento

Publicado em 6 de março de 2025 às 10:17

Scheilla Carvalho e Daniela Mercury Crédito: Reprodução

A troca de farpas entre Tony Salles e Daniela Mercury durante o Carnaval de Salvador parece ter deixado marcas. Após o episódio ocorrido no circuito Dodô (Barra/Ondina), internautas notaram que Scheila Carvalho deixou de seguir a cantora nas redes sociais, sinalizando que a paz selada entre os artistas pode não ter sido total. >

O desentendimento começou quando o trio elétrico de Tony Salles se aproximou do de Daniela, gerando confusão sonora entre os foliões. A cantora criticou a situação publicamente, recebendo uma resposta imediata do pagodeiro. No dia seguinte, no circuito Osmar (Campo Grande), Tony se desculpou, e os dois aparentaram encerrar a polêmica.>

Daniela não aparece na listagem de pessoas seguidas por Scheila Crédito: Reprodução