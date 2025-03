CARNAVAL 2025

Giovanna Lancellotti rebate críticas após título da Beija-Flor: ‘Pode chorar’

Musa da escola de samba defendeu a agremiação nas redes sociais e respondeu internautas que questionaram o resultado

A vitória da Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro gerou polêmica nas redes sociais, e a musa da escola, Giovanna Lancellotti, não deixou as críticas passarem despercebidas. A atriz usou o Instagram para rebater internautas que levantaram suspeitas sobre o processo de votação dos jurados. >