VIDA PESSOAL

Deborah Secco fala sobre relação com Hugo Moura um ano após separação

Atriz destaca parceria na criação da filha e respeito pela discrição do ex-marido

Cerca de um ano após o fim do casamento com Hugo Moura, Deborah Secco abriu o coração sobre a relação que mantém com o ex-marido. Em entrevista à Quem, a atriz afirmou que os dois seguem em harmonia, priorizando o bem-estar da filha, Maria Flor, de 9 anos. >

Separados oficialmente desde abril de 2024, após nove anos juntos, Deborah e Hugo mantêm a amizade e seguem trabalhando juntos. No fim do ano passado, os dois comemoraram os 9 anos da filha com uma grande festa no Rio de Janeiro, reforçando o compromisso com a criação de Maria Flor.>