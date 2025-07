ACIDENTE

Cabelo de vocalista da banda 'Limão com Mel' pega fogo durante show; veja vídeo

Nathy Souza foi atingida por efeito de pirotecnia no palco durante show

Um momento de tensão marcou o show da banda de forró eletrônico Limão com Mel na noite de domingo (27), em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A backing vocal Nathy Souza teve o cabelo atingido por uma labareda provocada por efeitos de pirotecnia e precisou ser retirada às pressas do palco. >

Pouco depois do ocorrido, a vocalista Adma Andrade se dirigiu à plateia para explicar o que havia acontecido. “Aconteceu um pequeno incidente aqui com a nossa backing e, em respeito a ela, e a vocês também, que claro presenciaram, só quero dizer que está tudo bem. Os bombeiros atenderam ela, não foi nada grave, só um grande susto. A gente se assustou, mas graças a Deus está tudo bem, tá bom? Vamos continuar o nosso show”, declarou Adma, sob aplausos.>

A banda, conhecida por sucessos como “De Janeiro a Janeiro” e “Toma Conta de Mim”, seguiu com a apresentação em respeito aos fãs. Até o momento, a equipe do grupo não divulgou um boletim oficial sobre o estado de saúde de Nathy Souza. Fundada em 1993, a Limão com Mel é uma das bandas mais tradicionais do forró eletrônico e mantém forte ligação com a cidade onde o acidente aconteceu.>