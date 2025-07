TERCEIRA IDADE

Segredo revelado: especialista garante que agachamento é a fórmula da longevidade

Agachamentos, sono, alimentação e saúde emocional: os quatro pilares para uma vida plena e consciente

Gitana Lapinskaitė, especialista no campo da longevidade em um sanatório na Lituânia, afirma que a longevidade não é uma coincidência, mas um reflexo do nosso estilo de vida. Ela enfatiza a importância de adotar um conjunto de hábitos saudáveis, que se manifestam diariamente, para colher os frutos de uma vida plena, de acordo com o portal 15min, da Lituânia>