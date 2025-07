NOVELA DAS 9

Com bebê reborn e outras bizarrices, ‘Vale Tudo’ vira meme nas redes; veja os momentos mais engraçados

Sequências com bebê reborn, rinha de samba e “Odete gamer” viralizam e dividem opiniões

O aguardado remake de “Vale Tudo”, exibido pela TV Globo em comemoração aos 60 anos da emissora, tem gerado reações controversas desde os primeiros capítulos. Embora a proposta de atualizar um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira tenha despertado curiosidade, o público tem reagido com ironia a cenas consideradas bizarras e desconexas, transformando a novela em alvo frequente de piadas nas redes sociais. >

A nova versão, assinada por Manuela Dias (Amor de Mãe) e dirigida por Paulo Silvestrini, vem sendo criticada por inserir elementos contemporâneos de forma abrupta e pouco orgânica. No X (antigo Twitter), um dos bordões mais compartilhados resume o sentimento de parte dos telespectadores: “A pior cena de Vale Tudo é sempre a próxima”>

Logo no início da trama, uma cena com Odete Roitman (Debora Bloch) jogando videogame com óculos de realidade virtual gerou perplexidade. Para muitos, a tentativa de modernizar a vilã icônica da versão original de 1988 saiu pela culatra. “Odete gamer? Isso não tem o menor sentido”, escreveu um usuário, representando o tom geral das críticas.>