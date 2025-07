ENTENDA

Traição? Carlinhos Maia revelará nova descoberta sobre separação com Lucas Guimarães

Influenciadores Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram término no sábado

No sábado (26), os influenciadores Carlinhos Maia, de 34 anos, e Lucas Guimarães, de 31 anos, anunciaram a separação após 15 anos juntos. Em tom de respeito e gratidão em uma publicação nas redes sociais que mais usam para divulgação da rotina e do trabalho, o Instagram, os dois destacaram que a decisão foi tomada de forma madura e tranquila. >

“Estamos finalizando esse ciclo em paz, sem brigas e sem caos”, escreveram. No entanto, é óbvio que o caso geraria burburinho, suposições e fofocas a respeito da vida íntima dos influenciadores, que sempre compartilharam de forma massiva a relação de afeto e parceria no Instagram.>

O jornalista Leo Dias compartilhou através dos stories do Instagram na tarde desta segunda-feira (28), que Carlinhos Maia não quis “falar direito” com ele, mas que o motivo da separação “tem nome e sobrenome”, se referindo a uma traição, o que era especulado e até apontado pelo próprio Carlinhos Maia como algo que já aconteceu durante a relação. Contudo, parece ainda que Carlinhos fez “uma descoberta”, ligada à relação com Lucas Guimarães, que também pode estar relacionada a sua sexualidade.>