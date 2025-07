FIM DO CASAMENTO

Foi traição? Veja o que Carlinhos Maia revelou aos amigos sobre separação de Lucas Guimarães

Os dois estavam juntos há 15 anos e oficializaram a união em 2019

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de julho de 2025 às 13:29

Carlinhos Maia e Lucas Guimarães Crédito: Reprodução

Carlinhos Maia revelou aos amigos mais próximos o motivo do fim do casamento com Lucas Guimarães. Os dois estavam juntos há 15 anos e anunciaram o término nas redes sociais no último sábado (26). No comunicado, ressaltaram que não houve traição ou briga, e que a decisão foi tomada após pensarem muito sobre o assunto. >

De acordo com o portal LeoDias, Carlinhos relatou aos mais íntimos que tanto ele como Lucas estavam se afastando aos poucos, por não conseguirem passar tanto tempo juntos. O ex-casal passou muito tempo sem se falar direito ou conseguir se ver - sendo este o motivo principal pelo qual os dois decidiram terminar a relação.>

Ainda segundo o site, quando o influenciador passou algumas semanas fora, por causa das gravações do “Rancho do Maia”, Lucas estava em casa. Já quando ele voltava, o então marido viajava para fazer o seu próprio programa no SBT, "Eita, Lucas!", também passando cerca de 20 dias fora.>

A separação foi anunciada oficialmente no sábado (26), em um comunicado conjunto publicado nos perfis dos dois no Instagram. “São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. [...] Seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal”, diz o texto. >