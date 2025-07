NOVELA

Vale Tudo: Fátima surpreende no final e não fica com César nem Afonso

Golpista escapa de punição e forma trisal de interesse no desfecho da novela

Na nova versão da trama, assim como na original de 1988, a golpista consegue um final vantajoso. Fátima se casa com um príncipe italiano gay, num casamento de fachada que faz parte de um esquema planejado em parceria com César. O trio forma um arranjo de conveniência, que une interesses financeiros e mantém as aparências sociais do monarca.>