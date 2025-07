POLÊMICA NO HUMOR

Léo Lins nega piadas sobre morte de Preta Gil e diz que não abordará mais o tema

Humorista critica a imprensa e diz que falas foram distorcidas

Heider Sacramento

Publicado em 28 de julho de 2025 às 07:19

Léo Lins nega piadas sobre morte de Preta Gil Crédito: Reprodução

O humorista Léo Lins se pronunciou neste domingo (27) em seu canal no YouTube para negar que tenha feito piadas sobre a morte de Preta Gil, falecida no último domingo (20), vítima de um câncer. No vídeo, ele rebate acusações que circularam na imprensa e afirma que não voltará a mencionar a artista em seus shows. >

“Pegaram uma notícia de um mês atrás, feita de forma muito desleal e desonesta, sobre piadas escritas dois anos atrás, para, agora, publicarem notas dizendo que estou fazendo piadas sobre a morte de Preta Gil”, criticou. Segundo Léo, houve até veículos que atribuíram frases falsas a ele, como: “Quem me processar vai pegar câncer e morrer”. “Eu nunca disse isso. E nem fiz piadas sobre a morte da Preta Gil”, reforçou.>

O comediante admite que usou o nome de Preta Gil em piadas sobre seu diagnóstico de câncer, mas destaca que todas foram escritas antes da morte da artista. “Eu sei que vão falar: 'Ah, não falou da morte, mas falou do câncer, ela morreu de câncer, isso também está errado...’. Eu sei que aqui já cabe uma discussão. Mas o ponto é: quando chegou nesse nível de distorção e mentira, achei importante fazer o vídeo”, explicou.>

As acusações remontam a uma apresentação feita em junho, no Teatro Gazeta, em São Paulo. À época, o jornal O Globo relatou que ele teria dito: “A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”.>

No vídeo, Léo Lins também revelou que enviou uma mensagem à cantora em março de 2023, após saber do diagnóstico. “Acabei de ver uma notícia sobre sua saúde. Estimo suas melhoras. Sei que nem colegas nós somos, mas senti vontade de te mandar essa mensagem”, diz o print compartilhado.>

Ao final, ele se despediu com uma última provocação: “A Preta Gil não vai mais me encontrar e ouvir minhas piadas, porque ela está no céu, e eu vou para o inferno”, disse, ressaltando que a piada era direcionada apenas aos seus fãs.>