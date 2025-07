TRUQUE DE MESTRE

Micro-ondas pode salvar sua esponja de cozinha: veja como

Técnica simples elimina bactérias e dobra a vida útil da esponja, economizando dinheiro e evitando desperdício

Aquela esponja fedorenta e escura pode ser recuperada com um truque surpreendente no micro-ondas. O calor intenso mata microrganismos e devolve a utilidade do objeto.