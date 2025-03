BAIANA DE CORAÇÃO

Deborah Secco exalta paixão por Salvador no Carnaval: 'Meu coração é um pouco baiano'

Atriz brilha no Camarote Salvador, celebra sua conexão com a cidade e revela torcida no BBB

H Heider Sacramento

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 23:57

Deborah Secco curtiu a sexta de Carnaval no Camarote Salvador Crédito: Caio Duran / Thiago Duran

Deborah Secco foi um dos grandes destaques do segundo dia do Carnaval de Salvador. Com um look deslumbrante, a atriz chamou atenção no Camarote Salvador nesta sexta-feira (28), esbanjando simpatia e carisma. Entre um show e outro, ela reafirmou seu amor pela cidade e pela folia baiana. >

“Eu amo a Bahia. Me sinto um pouco baiana, tenho o passaporte de baiana e não abro mão dele. Acho que a Bahia é um pouco a terra de todo brasileiro. Eu sou muito apaixonada por Salvador”, declarou a atriz, que já tem uma forte ligação com o estado.>

Ex-esposa do baiano Hugo Moura, com quem foi casada por dez anos e teve sua filha, Maria Flor, Deborah também aproveitou para rebater críticas sobre sua postura espontânea ao falar das suas experiências sexuais e vida pessoal. “Acho que a gente tem que ser como a gente é, agradando ou não”, afirmou, reforçando seu espírito livre.>

Veterana da folia em Salvador, ela não quis apostar em um hit de axé como música do Carnaval e se rendeu ao funk que virou febre nas redes sociais. “É difícil, né? São muitas músicas boas, mas eu vou no ‘Trap do Trepa Trepa’, da minha amiga”, disse, citando o hit viral Luiza Périssé, filha da atriz, Heloísa Périssé.>

A atriz também revelou estar ligada no Big Brother Brasil e declarou torcida para Vitória Strada. Entre selfies, sorrisos e muito gingado, Deborah Secco mostrou mais uma vez por que é presença garantida no Carnaval baiano.>