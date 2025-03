NOVATA

Isabelle Nogueira conhece o Carnaval de Salvador e se derrete: ‘É a alegria falando’

Ex-BBB falou da emoção ao acompanhar trio de Ivete

Representante da cultura amazonense desde que conquistou o Brasil inteiro no Big Brother, a Cunhã Poranga do Boi Garantido, Isabelle Nogueira, marcou presença no Carnaval de Salvador. Na primeira passagem pela cidade, Isabelle fez um bate-volta para curtir apenas um dia no circuito Barra-Ondina antes de desfilar em São Paulo. >