ENERGIA DE RAINHA

Todo mundo vai: pipoca de Veveta bota Barra para vibrar

Cantora iniciou suas apresentações no Carnaval 2025 no circuito Dodô nesta sexta (28)

"A energia dela é surreal, nao tem nada parecido aqui no carnaval para mim, ela é fora de série", explicou a recepcionista Juliana Martins, 25. A soteropolitana acompanha Veveta há cerca de 15 anos, desde sua infância. "Eu já me sentia fã, mas em 2011, depois da turnê dela aqui eu falei 'meu Deus, eu tenho certeza que é isso que eu quero seguir' e nunca mais abandonei", relembrou. A paixão é tanta, que neste ano ela foi com uma camiseta exclusiva do grupo de fãs ao qual faz parte, em homenagem a canção "O Verão Bateu Em Minha Porta".>