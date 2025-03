AFETO

Ivete homenageia Preta Gil durante passagem de trio: 'Vamos cantar a sua vida'

Cantoras são amigas de longa data

Carnaval é tempo de alegria, folia e afeto. E disso, Ivete Sangalo entende muito bem. Durante a passagem de sua pipoca pelo circuito Dodô, nesta sexta-feira (28), Mainha aproveitou para saudar a amiga Preta Gil, presente no Carnaval após um longo período de internação. >

"Você é mulher mais foda que eu conheço", afirmou a musa do axé de cima do trio.>

Preta foi internada ainda no final de 2024, em dezembro, no Hospital Sírio-Libanês. A filha de Gilberto Gil passou por uma cirurgia para retirada de tumores. A cantora marcou presença no Camarote Expresso 2222 nesta sexta-feira (28).>