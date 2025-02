AMOR CURA

Fãs homenageiam Preta Gil no meio do carnaval de Salvador

Foliãs aguardavam a presença da cantora no Camarote 2222

O amor cura! Foi com essa premissa que as paulistas Fabiana, Monique, Michelle e Rita chegaram ao Farol da Barra nesta sexta-feira (28). Atônitas e munidas com camisetas e cartazes, as folias desejavam celebrar e saudar a vida da cantora Preta Gil. >