TIA-VOVÓ!

Preta Gil conhece primeira sobrinha-neta, Aurora: 'Apaixonada demais'

Artista está em Salvador e se derreteu de amores pela mais nova integrante da família

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 16:03

Preta Gil e a primeira sobrinha-neta Crédito: Reprodução/Instagram

Preta Gil usou suas redes sociais, nesta sexta-feira (28), para comemorar um encontro especial: conheceu sua primeira sobrinha-neta, Aurora. A pequena nasceu no dia 17 de dezembro de 2024 e é filha de Lucas Gil e Tainá Brasil. Em seus Stories do Instagram, a cantora, que está em Salvador, se mostrou encantada com a bebê.>

"Vovó Pretinha tá apaixonada demais por nossa Aurora", escreveu em uma das publicações. "Minha primeira sobrinha-neta, Aurora. Amo demais!", postou em seguida.>

Preta Gil conheçeu primeira sobrinha-neta Crédito: Reprodução/Instagram

Essa é a primeira viagem de Preta a Salvador após ficar quase dois meses internada. Diagnosticada com câncer colorretal em janeiro de 2023, a cantora passou, no fim do ano passado, por uma cirurgia de 21 horas para a retirada de pelo menos seis focos de um tumor. Ela esteve na última quinta-feira (27) no camarote Expresso 2222. Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, a artista declarou que recebeu autorização médica para curtir o Carnaval.>

Preta Gil conheceu primeira sobrinha-neta Crédito: Reprodução/Instagram

"Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa", disse.>