Preta Gil se emociona no Carnaval de Salvador: 'Estou viva, isso que importa'

A artista marcou presença no Expresso 2222 na Barra nesta quinta (27)

Alô Alô Bahia

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 22:00

Preta Gil emocionado no Camarote 222 Crédito: Reprodução / Redes Sociais

A realização de um sonho. Após passar meses internada se recuperando de uma delicada cirurgia, Preta Gil aproveita o Carnaval de Salvador nesta quinta-feira (27). A artista marcou presença no Expresso 2222, que abre as portas oficialmente apenas nesta sexta-feira (28). >

Ela foi para a icônica sacada do camarote, localizado no edifício Oceania, onde interagiu com Tatau e Margareth Menezes que puxavam o bloco ‘Mascarados’.>

Em entrevista exclusiva ao Alô Alô Bahia, Preta revelou que a ida ao Carnaval foi avaliada por todos os médicos.>

“Todos os meus médicos me autorizaram a vir para cá. Foram diversos exames para estar aqui. E estou aqui com toda a segurança do mundo, com as minhas limitações. Ainda uso sonda e dreno, mas estou viva. Isso é que importa”, celebrou.>

“Eu não ia conseguir ficar mais um ano assistindo carnaval pela televisão, como foi em 2023. Em 2024 em vim três dias no camarote [Expresso 2222]. E para mim estar aqui hoje é uma vitória. Foi uma caminhada muito dura, mas com muita vitória”, completou.>