NAVIO PIRATA

Com participação de Anitta, Alice Carvalho e Melly, BaianaSystem arrasta multidão no Campo Grande

Pipoca da banda é uma das mais aguardadas do circuito

Millena Marques

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 21:31

Trio de Baiana System desfilou no Campo Grande nesta quinta (27) Crédito: Marina Silva / CORREIO

Quando o Navio Pirata aparece, uma coisa é certa: vem uma multidão atrás. Nesta quinta-feira (27) não foi diferente. A banda Baiana System arrastou milhares de pessoas durante o desfile no Circuito Osmar (Campo Grande), no primeiro dia do Carnaval de Salvador. >

“É a melhor banda do mundo. Utiliza a arte para falar de causas sociais com cuidado, energia e muito potencial”, disse a bióloga Fernanda Ramos, 28 anos. Ela conheceu Baiana em uma edição do Furdunço, prévia carnavelesca do Carnaval soteropolitana, e não perde o desfile da banda na avenida há três anos. >

Russo envolveu o público com músicas como ‘Saci’ e ‘Forasteiro’. Um dos pontos altos da noite, no entanto, foi a performance de ‘Balacobaco’, com as participações de Anitta e da atriz Alice Carvalho. “Nunca fui tão feliz”, disse a cantora carioca durante a apresentação.>