CARNAVAL 2025

Daniela Mercury saúda o Axé Music na abertura oficial do Carnaval no Campo Grande

Cantora fez performance especial na abertura oficial do Carnaval de Salvador no Campo Grande ao lado de Brown, Ilê Aiyê, Olodum e mais

Carlinhos Brown comandou o abre-alas do Carnaval de Salvador no chamado “camarote andante” no Campo Grande, mas trouxe consigo grandes nomes para celebrar o Carnaval 2025, que marca os 40 anos do Axé Music. A cantora Daniela Mercury fez uma performance especial na abertura oficial da folia, em reverência à história do gênero baiano. >

Ao lado do Olodum, do Ilê Aiyê, do Cortejo Afro e de Carlinhos Brown, Daniela Mercury abrilhantou o Circuito Osmar a partir das 17h desta quinta-feira (27). Iniciando os trabalhos com uma importante saudação do candomblé “motumbá”, ela foi respondida por Brown com “motumbá axé” e toda a ancestralidade deu licença para o Axé Music tomar conta da avenida. >