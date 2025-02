CACAU CAIU

Que toró é esse? Carnaval de Salvador começa debaixo de muita chuva

Foliões começaram os festejos encharcados

Quem esperava que o Carnaval de Salvador ia começar com sol, pôr-do-sol e calorão, pode tirar o cavalinho da chuva. Com o perdão do trocadilho, mas é isso mesmo. O primeiro dia oficial da folia começou com muita chuva.>