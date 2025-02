AÇÃO INÉDITA

Burger King irá distribuir refil de Smirnoff Ice durante Carnaval

Colaboração pretende celebrar a temporada mais animada do ano

Em uma parceria inédita, o Burger King anunciou que irá disponibilizar refil de Smirnoff Ice durante o Carnaval 2025. Esta é a primeira vez que a rede oferece bebida alcoólica no Brasil. A ação acontecerá no sábado (01) e domingo (02) da maior festa de rua do país. >