SAÚDE NA AVENIDA

Carnaval 2025: saiba como evitar lesões no joelho durante a folia

Preparação física, calçados e roupas adequadas são alguns cuidados fundamentais para evitar lesões

Para muitas pessoas, aproveitar o Carnaval significa uma maratona que exige esforço e sacrifícios, ainda mais para aqueles que sofrem com problemas nas articulações. Com o intenso esforço físico na ‘muvuca’, os foliões podem sentir dores no joelho e no tornozelo, podendo causar lesões graves.>