ANSIOSA

Ivete Sangalo anda de jet ski na Barra e canta hits do Carnaval; veja vídeo

Cantora sobe no trio nesta sexta (28), puxando um trio sem cordas

Fernanda Varela

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 13:28

Ivete Sangalo curte jet ski Crédito: Reprodução

Mainha tá ansiosa para a maior festa de rua do planeta. Nesta quarta-feira (26), Ivete Sangalo curtiu a manhã agarradinha no marido, Daniel Cady. Os dois andaram de jet ski na praia do Farol da Barra, um dos palcos do Carnaval de Salvador.>

"Que neste Carnaval a gente leve para as ruas apenas o que realmente importa: alegria, responsabilidade e boas energias! Salvador já está no clima, e que essa festa seja de muito amor e respeito! Bora curtir com consciência e espalhar só coisa boa!", escreveu Daniel Cady ao compartilhar o vídeo.>

A estreia da cantora será nesta sexta (28). Ela puxará um trio sem cordas no Circuito Dodô (Barra-Ondina), agitando a Avenida com os seus grandes hits.>