NO CAMPO GRANDE

Prefeito explica ausência de Ivete e Bell na abertura do Carnaval

Evento de abertura vai contar com vários artistas no Camarote Andante de Carlinhos Brown



Maysa Polcri

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 20:24

Ivete Sangalo e Bell Marques Crédito: Rafa Mattei/ Instagram

O prefeito Bruno Reis falou neste domingo (23) sobre a abertura do Carnaval e explicou porque artistas como Bell Marques e Ivete Sangalo não vão participar do evento, que será no Campo Grande.>

"Tem essa abertura para fortalecer o Carnaval do Centro, com os principais artistas que tinham horário para abertura, porque outros já estarão se apresentando, tipo Bell e Ivete. (Os demais) estarão lá com a gente no Camarote Andante, vão cantar músicas desde o início do Axé. Tenho certeza que vai ser uma abertura ainda melhor que as que já realizamos", disse o prefeito, durante o Furdunço. >

A abertura será no circuito do Campo Grande, no centro da folia, celebrando os 40 anos da Axé Music. Vão participar Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Daniela Mercury, Cláudia Leitte, Xanddy Harmonia, Felipe Pezzoni, Sarajane, Ricardo Chaves, Gilmelândia, Márcio Victor (Psirico) e Sergynho, que estarão no Camarote Andante, de Brown. >