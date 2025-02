CARNAVAL 2025

Mais espaço, atrações divididas: a estratégia para evitar nova superlotação na Barra

A ideia também é revitalizar de vez o Carnaval no Centro.



Maysa Polcri

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025

O prefeito Bruno Reis disse neste domingo (23) que a prefeitura tomou medidas para evitar que o sábado de Carnaval desse ano no circuito Barra-Ondina tenha a superlotação registrada no ano passado, quando um momento inédito aconteceu, com os portais precisando impedir a entrada de novos foliões. >

Para esse ano, a estratégia foi dividir melhor as atrações, além da remoção de algumas estruturas para deixar mais espaço para os foliões nas ruas da Barra e de Ondina. >

"Vai ser um grande sábado, a gente contratou grandes atrações, até um débito que tinha com a galera do reggae, que sempre pedia Edson Gomes (...), vai estar no sábado no Carnaval do Centro, junto com outras grandes atrações, BaianaSystem, Timbalada, Pablo, Durval, para equilibrar essa distribuição do público entre Barra-Ondina e Campo Grande. Reduzimos a quantidade de atrações aqui na Barra-Ondina, consequentemente de equipamentos, para ter mais espaço para o folião. Removemos o máximo de estruturas que eram possíveis serem removidas da prefeitura, com intuito de dar mais espaço. Até a passarela ampliamos para que tenha mais espaço", listou o prefeito. >

A ideia também é revitalizar de vez o Carnaval no Centro. "Espero que esse sábado, com as medidas toda que adotamos, a gente não precise fazer o que ano passado tivemos que fazer, que foi fechar os portais. Está tudo preparado, vamos ver como vai ser na quinta, na sexta, mas com fé em Deus com essas medidas, grandes atrações no Centro, o Carnaval que começava tradicionalmente no domingo já começa forte no sábado. Espero que de certo e isso ajude de uma vez por todas consolidar o Carnaval do Centro e sepultar aquela pergunta que era comum, qual era o destino, se o Carnaval do Centro ia morrer ou não e agora ele está mais vivo do que nunca", afirmou Bruno Reis. >

Cidade lotada>

Bruno também comentou sobre o sucesso de todas as festas de Verão em Salvador. "Ontem lotado, hoje lá na Preguiça também lotado. Fruto do trabalho que fizemos nos últimos anos, que fez com que Salvador hoje fosse desejada por todos, sejam baianos de vários cantos da Bahia, brasileiros e muitos turistas que vem de fora. A expectativa é receber mais de 1 milhão de turistas. A cidade está lotada e ainda estamos no pré-Carnaval.", avaliou. >

Ele continuou dizendo que tanto festas particulares quanto as públicas viveram bons momentos. "Foi assim durante todo Verão, todos ensaios bombando, todos eventos que ocorreram, públicos e privados, foram com grande participação popular. Em nenhum momento vimos tantos artistas na cidade, todo mundo querendo ver Salvador. E graças a Deus todo mundo que sai daqui sai falando bem, que vai voltar. Muitos voltam para o Carnaval e outras devem vir durante o ano. Isso é muito importante para nossa economia, a gente sabe o poder que o Carnaval tem para nossa economia. Esses grandes eventos ajudam a gente a consolidar essa nova Salvador que construímos para o Brasil e o mundo", acrescentou. >

Carnaval do Campo Grande>

O prefeito também falou da escolha do Campo Grande para abertura da folia esse ano, como parte das homenagens aos 40 anos da Axé Music. "Tem essa abertura para fortalecer o Carnaval do Centro, com os principais artistas que tinham horário para abertura. Estarão lá com a gente no camarote andante, vão cantas músicas desde o início do Axé. Tenho certeza que vai ser uma abertura ainda melhor que as que já realizamos", disse. >

Melhor Carnaval do Brasil?>

Questionado sobre campanhas de cidades como São Paulo e Recife pela disputa do Melhor Carnaval, Bruno riu e afirmou que eles brigam pelo título de vice. "Eles devem estar disputando a segunda posição, porque a primeira é disparado Salvador. Em todos aspectos. Quantidade de pessoas, apresentações musicais, de horas de música, de circuitos, de eventos em bairros. A gente tem Carnaval na cidade toda praticamente", defendeu.>