Público lota Barra para Furdunço e celebra chegada do Carnaval: 'Não quero perder nenhum dia'

Olodum, Daniela Mercury e BaianaSystem estão entre as atrações

Maysa Polcri

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 19:50

Barra lotada durante o Furdunço de domingo (23) Crédito: Marina Silva/CORREIO

Agora não tem mais como escapar. O Carnaval de Salvador começou daquele jeito: reunindo milhares de foliões no circuito Ondina-Barra, em mais uma edição do Furdunço, realizada neste domingo (23). Desde o início da tarde, baianos e turistas já se amontoavam atrás de minitrios, buscavam cerveja gelada entre os milhares de isopores instalados na orla e, em alguns casos, esqueciam que amanhã é segunda-feira (24) - dia “normal”. >

As aspas não são por acaso. Do Furdunço até a Quarta-feira de Cinzas (5), nada mais pode ser considerado “normal” na capital baiana. Quem deu início a agonia foi o Fuzuê, no sábado (22). Mas teve bloco no Santo Antônio Além do Carmo e Banho de Mar à Fantasia, na Preguiça. Resumindo: a cidade respira folia, glitter e bebidas de procedência duvidosa. >

Mas se fosse para escolher um evento do pré-Carnaval que faz o público suspirar de alegria e contar as horas para o início oficial da festa, seria o Furdunço. Criado há 11 anos, a festa rememora os antigos carnavais, sem cordas e longe do luxo dos camarotes. Neste ano, 60 atrações foram confirmadas. Entre elas, BaianaSystem, Olodum, Daniela Mercury e Parangolé. >

O administrador Eri Nogueira, 51, nasceu em Petrolina e mora em São Paulo há 36 anos. Dessa vez, não perdeu a oportunidade de curtir a folia em Salvador. A última vez foi há 15 carnavais. "Fico na cidade até o dia 4 de março e não quero perder nenhum dia", disse entre o intervalo entre um trio e outro, na Barra. Curtir o Furdunço, em Salvador, é conviver com a mistura de ritmos que atravessa a Avenida.>

Lincoln Sena puxa a pipoca do Parangolé Crédito: Marina Silva/CORREIO

Só nos minutos em que Eri Nogueira conversava com a reportagem, deu para ouvir arrocha, pagode e axé. Uma música emendava na outra e os trios passavam com agilidade. Aí vai um exemplo: o cantor de sertanejo Danniel Vieira embalava casais apaixonados que dançavam agarradinhos. Minutos depois, eram as batidas do Olodum que arrastavam o público. Sendo este último uma das pipocas mais cheias do dia. >

Para o arquiteto Clebson Dias, 27, o Furdunço é o ponto alto do pré-Carnaval. É ele quem dá o tom do que está por vir nos próximos dias. "O Furdunço mostra essa energia maravilhosa e acolhedora do Carnaval em Salvador. Não dá para estar na cidade e perder esse momento", falou ele, que estava acompanhado de um grupo de amigos. >

Clebson Dias foi curtir o Furdunço neste domingo Crédito: Marina Silva/CORREIO

Não é só a diversidade musical que integra o DNA do Furdunço. Foliões de todas as idades fizeram questão de comparecer neste domingo (23). Quem chamava atenção por onde passava era Joana Pereira dos Santos. Aos 83 anos, Joana Pereira dos Santos é só alegria no Furdunço. A baiana perdeu as contas de quantos carnavais já pulou. O cansaço não era opção para ela, que já tinha até after programado. "Saindo daqui vou para o Pelourinho", garantiu>

Joana Pereira curte o Furdunço aos 83 anos Crédito: Marina Silva/CORREIO

Cada vez maior

Criado em 2014, o Furdunço tem ganhado uma grade de atrações cada vez mais completa. Neste ano, 60 atrações se apresentam no circuito Orlando Tapajós (de Ondina em direção à Barra) - um aumento de 15% em relação ao ano passado, quando foram 52. Durante coletiva de imprensa realizada neste domingo, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre o tamanho do pré-Carnaval de Salvador. >

"Ontem (22), tivemos, no Fuzuê, as ruas lotadas e um clima de paz e harmonia. Apesar de as ruas estarem mais lotadas que o ano passado, com mais blocos e foliões, tivemos uma redução de 61% do número de pessoas que recorreram ao serviço médico de saúde", falou o gestor. >

"No Furdunço também temos novidades, como Daniela Mercury se apresentando pela primeira vez. Nossa BaianaSystem também vem aí arrastar uma multidão. Espero que seja mais uma noite de diversão com um clima de paz", completou. Apesar da grade extensa, a banda BaianaSystem é a principal atração da noite. O grupo está presente na festa desde a primeira edição, há 11 anos. >

Na semana que antecedeu o Furdunço, a banda esteve no centro de uma polêmica envolvendo o horário de apresentação neste domingo (23). Havia a expectativa de que o Navio Pirata começasse o desfile às 22 horas, como aconteceu nos últimos anos.>

Porém, a programação oficial da festa, com o horário de 23h50, surpreendeu os fãs. Depois de um pronunciamento do cantor Russo Passapusso, vocalista do grupo, a prefeitura de Salvador atendeu os pedidos e recuou o horário para às 22h. >

Quando o Furdunço acaba, fica o gostinho de quero mais. Então, aí vai a programação. Xanddy Harmonia comanda a pipoca da Melhor Segunda-Feira do Mundo, no circuito Ondina-Barra, amanhã (24). Na terça-feira (25), é a vez de Léo Santana, no Pipoco. As tradicionais marchinhas de Carnaval se apresentam na quarta-feira (26), um dia antes da abertura oficial, na quinta-feira (27), no Campo Grande. >