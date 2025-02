PRÉ-CARNAVAL

Russo Passapusso se pronuncia após mudança no horário de apresentação do BaianaSystem no Furdunço

Início do desfile estava previsto inicialmente para às 22 horas

Maysa Polcri

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 13:40

BaianaSystem no Furdunço 2024 Crédito: Paula Froes /Arquivo CORREIO

O cantor Russo Passapusso, vocalista da banda BaianaSystem, utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (21), para se pronunciar sobre a alteração do horário da apresentação da banda no Furdunço, no domingo (23). Inicialmente, havia a previsão de que o Navio Pirata começasse o desfile às 22 horas, mas, na programação oficial, a banda está marcada para dar início ao show às 23h50. >

BaianaSystem será a última atração entre as 60 que vão se apresentar no circuito Orlando Tapajós (da Ondina em direção à Barra). A banda recebeu críticas pelo horário marcado, considerado tarde, uma vez que o Carnaval só começa oficialmente na quinta-feira (27). No pronunciamento, Russo afirma que a escolha do horário não partiu da banda. >

"Ficamos sabendo que o horário do Furdunço vai ser mais tarde, como vem sendo divulgado, e a gente vê que o público está reclamando muito sobre isso. A gente está aqui para dizer que o horário não depende só da gente. Queremos muito sair no horário, ao menos, parecido com os outros anos, por volta das 22 horas", diz o cantor. >

"É um horário que dá para as pessoas que vão trabalhar no dia seguinte e ter um planejamento melhor na volta depois do Furdunço. É um dia que é fora do Carnaval, mas é muito importante para a gente. Estamos em contato com o pessoal que faz esses horários para que possamos fazer a melhor festa possível", completa o artista. >

Procurada para comentar a escolha dos horários, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) disse que é uma questão de tradição a banda ser a última a se apresentar. "A banda e o Furdunço têm uma relação forte desde o início. A festa se tornou relevante por eles e eles se fortaleceram com o evento, lá no início de tudo. Então nada melhor do que essa banda e essa relação para o desfecho da festa", pontua. >