Saiba ordem e horário das atrações do Furdunço 2025

Evento contará com 60 atrações; início será às 14h deste domingo (23)

Falta apenas uma semana para o Carnaval, mas quem é apaixonado pela folia vai poder entrar no clima desde esse final de semana, quando Salvador recebe mais de 100 atrações no Fuzuê e no Furdunço. Somente o Furdunço, que acontece no domingo (23) terá 60 atrações. A ordem e os horários de apresentações dos artistas foram obtidos por um integrante de uma das atrações do evento. Confira abaixo:

