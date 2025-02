PRÉ-CARNAVAL

Confira a programação completa do Fuzuê e Furdunço 2025

Neste ano, eventos do pré-carnaval terão três dias de festa

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) confirmou a programação completa do Fuzuê e Furdunço 2025, principais eventos do pré-carnaval de Salvador. As festas vão ocorrer no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra), nos dias 22 e 23 de fevereiro, a partir das 13h. Pela primeira vez, haverá uma edição do Furdunço também no Circuito Batatinha (Pelourinho), no dia 2 de março. Ao total, serão mais de 100 atrações nos três dias de festa. Entre os atrativos de maior expressão, estão a banda BaianaSystem, Oludum, É o Tchan e Filhos de Jorge.