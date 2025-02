SALVADOR

Pai é quem cria! Luiz Caldas é escolhido para abrir Carnaval nos 40 anos da Axé Music

A apresentação marca a comemoração dos 40 anos do Axé Music, gênero que teve o cantor como um de seus pioneiros

Para Luiz Caldas, participar da abertura da folia tem um significado especial. “É uma honra fazer a abertura do maior carnaval de rua do mundo, e é uma alegria ainda maior poder viver esse momento histórico em que comemoramos tudo aquilo que eu tive o prazer de viver e criar há quarenta anos”, destaca o artista.>

Além do show na abertura, Luiz Caldas se apresenta em diferentes momentos da festa. No sábado (1º de março), o cantor faz um show em Barra dos Coqueiros, Sergipe. Já no domingo (2 de março) e na terça-feira (4 de março), ele retorna para comandar a pipoca no Circuito Dodô (Barra), formato que sempre fez questão de valorizar. Na segunda-feira (3 de março), sobe ao palco do Camarote Planeta Band para um show especial.>