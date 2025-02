FESTEJOS DE RUA

Na folia com bom senso: De Mickey Mouse à orixás, veja o que não deve virar fantasia no Carnaval de Salvador

Algumas vestimentas desrespeitam etnias, religiões e até são associadas à facções

Anna Luiza Santos

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 20:43

Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

Carnaval é época de diversão, alegria e também fantasia. Com os festejos, os foliões escolhem vestimentas especiais para sair na rua fazendo a graça, inspirando-se em personagens de filmes, políticos e até lendas urbanas. Contudo, algumas brincadeiras e trajes reforçam estigmas racistas, homofóbicos e machistas em um ambiente que deveria ser de respeito. >

As fantasias no Carnaval devem ser usadas para celebrar nossa cultura e inspirações pessoais, sem ridicularizar e inferiorizar grupos sociais que foram historicamente marginalizados na sociedade. Além da garrafinha de água e os documentos, o bom senso é fundamental na hora de ir curtir as pipocas e os blocos. >

Por isso, o CORREIO separou 5 fantasias que você não deve usar no Carnaval de Salvador, sem correr o risco de ser ofensivo à ninguém. >

1- Mickey Mouse

O rosto do rato mais famoso do mundo aparece não apenas no desenho animado, mas também em camisas, fantasias e em estampas nas ruas. Porém, o que era pra ser um ícone de brincadeiras e diversão, virou símbolo de facção na Bahia, associada aos traficantes de A tropa. >

A peça foi apropriada pelo crime e se transformou em um código secreto nas ruas, colocando em risco a vida de qualquer pessoa que faça alusão ao símbolo. No início do ano, um jovem foi assassinado no interior do estado por usar uma camisa do Mickey Mouse. >

2- Orixás

As religiões de matrizes africanas como o Candomblé e a Umbanda são alvos de ataques e perseguições no Brasil. O preconceito e desconhecimento sobre os rituais cultuados, ligados ao racismo, refletem os casos de intolerância religiosa, que teve um aumento de 80% em relação a 2024 e 2023, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). >

Se vestir como Iemanjá ou Oxum pode parecer uma homenagem, mas, na verdade, acaba tendo efeito contrário, pois banaliza as violências e preconceitos que as religiões sofrem, além de retirar o sentido sagrado que tais entidades carregam. >

3- Cocar e elementos da cultura indígena

Se você está pensando em utilizar adereços da cultura indigena, é melhor procurar outra alternativa. Embora para algumas pessoas possa parecer uma homenagem ou apenas uma brincadeira, para os povos originários, usar elementos da sua história é um desrespeito das tradições e de suas lutas. Grupos étnicos não são fantasias. >

4- Fábio Assunção

Virou febre usar máscaras com o rosto do ator Fábio Assunção nos últimos carnavais. O ator passou por uma luta contra dependência química, sendo até detido pela polícia sob efeito de drogas. Sua imagem começou a ser viralizada no Carnaval como símbolo de diversão, quebra de regras, ‘vida louca’ e bebedeira. Porém, transformar a dependência química em fantasia é minimizar as consequências da doença e se divertir com a história de sofrimento de outra pessoa. >

5- Nega Maluca e Blackface