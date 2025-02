FIQUE ATENTO

Folia ou furada? Conheça os golpes mais comuns no Carnaval e saiba como se proteger

Reclame Aqui divulgou lista dos principais erros cometidos durante a folia

Esther Morais

Publicado em 19 de fevereiro de 2025 às 08:11

Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação Betto Jr./ Secom PMS

O Carnaval 2025 está chegando! A época é de festa, alegria e muita curtição, mas, no meio da folia, tem um detalhe que ninguém pode esquecer: a segurança. Com a movimentação intensa nas ruas, nos blocos e nos desfiles de Norte a Sul do Brasil, oportunistas e criminosos aproveitam a distração dos foliões para aplicar golpes. >

Para enfrentar e aproveitar essa época com tranquilidade, o Reclame Aqui listou os golpes mais comuns do Carnaval e traz algumas dicas fáceis para os foliões aproveitarem as festas sem preocupações.>

Quais são os principais golpes no Carnaval?

1. Golpe da maquininha>

O golpe da maquininha de cartão é uma fraude que ocorre durante pagamentos com cartão. A fraude pode ser aplicada em qualquer estabelecimento, mas passa mais despercebida em locais movimentados como blocos de Carnaval, bares e restaurantes. O objetivo dos criminosos é sempre o mesmo: fazer o consumidor pagar mais do que devia e roubar seus dados bancários.>

Dá uma olhada nas artimanhas mais usadas:>

Roubo de dados: os golpistas usam maquininhas adulteradas para copiar os dados do cartão da vítima, como senha, número e até código de segurança;>

Troca de cartão: nesse caso, você entrega o cartão ao vendedor e a compra é passada normalmente na maquininha. O problema é que o falso vendedor fica de olho na senha e devolve ao consumidor um cartão de outra pessoa. Daí, com o cartão e a senha em mãos, o golpista pode fazer compras indevidas.>

Cobrança duplicada: O golpista diz que a transação falhou e pede para efetuar o pagamento de novo. No fim, é aquela promoção inversa que ninguém gosta: pague 2 e leve 1;>

Alteração do valor da compra: comprar uma cerveja de R$ 10? Mas na pressa não percebe que o valor digitado foi R$ 100 ou até mais!>

2. Aproximação indesejada>

O golpe do cartão por aproximação explora a tecnologia NFC, Near Field Communication, que permite pagamentos rápidos sem a necessidade de inserir o cartão na maquininha ou digitar uma senha. Embora a tecnologia NFC seja segura e facilite a vida de muita gente, também pode ser explorada pelos golpistas.>

No caso mais comum, os criminosos se aproveitam a distração das pessoas no meio da multidão, passam maquininhas perto do bolso ou da bolsa e pronto: pagamento feito sem que se perceba!>

3. Golpe do Pix>

O Pix ganhou o coração dos brasileiros. O problema é que, da mesma forma que o meio de pagamento facilitou a vida dos consumidores, também deixou a rotina dos criminosos mais prática. Na época do Carnaval, o golpe mais comum usando o PIX é a criação de QR Codes falsos, que redirecionam o pagamento para contas de golpistas.>

4. Roubo de celulares>

Não é nenhuma novidade que durante o Carnaval, as ocorrências de roubo e furto de celular se intensificam ainda mais. E olha: o problema não está apenas na perda do bem material, afinal de contas, o celular é uma ferramenta que também viabiliza golpes financeiros.>

Ou seja: quando os golpistas pegam o aparelho desbloqueado, especialmente quando estão em uso e desbloqueados, eles conseguem explorar dados sensíveis armazenados no smartphone para ter acesso a aplicativos de bancos, carteiras digitais e redes sociais.>

Como se proteger de golpes no Carnaval?

No meio da agitação dos blocos, da música alta e das ruas cheias é fácil deixar a guarda baixar. Acredite: isso pode acontecer com qualquer um. De toda forma, não precisa abandonar a folia com medo de golpes. Veja algumas dicas para curtir o Carnaval com segurança.>

1. Use o aplicativo “Celular Seguro”>

Em primeiro lugar, o app Celular Seguro é uma ferramenta desenvolvida pelo Governo Federal para ajudar os usuários a agir de forma rápida e eficiente em casos de roubo, furto ou perda de celulares. Ele permite emitir alerta para bloquear a linha telefônica, contas bancárias vinculadas e até o aparelho por meio do bloqueio do IMEI.>

2. Guarde muito bem os pertences>

Celular no bolso de trás da calça no meio da muvuca não é o lugar mais seguro do mundo. O ideal é usar acessórios mais robustos, como pochetes ou doleiras, sempre voltados para a parte frontal do corpo. Lá guarde de forma mais segura o celular, o dinheiro, os cartões e a chave de casa.>

3. Atenção ao usar cartões>

Muitos golpes estão ligados ao uso do cartão, como roubo de dados, troca de cartão, valor errado na maquininha, aproximação indevida e por aí vai. Apesar dos riscos, existem algumas medidas de segurança para evitar fraudes.>

Para evitar a aproximação indevida, por exemplo, use capas de bloqueio NFC. E na hora de passar o cartão na maquininha, nunca entregue o pertence ao vendedor e confira o valor digitado antes de inserir a sua senha. Além disso, nada de sair por aí sem conferir se o cartão que colocou no bolso é seu mesmo, combinado?>

Outra dica importante é levar apenas o essencial na carteira. Isto é, evite andar com todos os cartões e uma grande quantia em dinheiro.>

4. Reforce a segurança dos apps de bancos>

Antes de tudo, vale esclarecer que os aplicativos de banco são extremamente seguros. O problema é que os golpistas aproveitam as informações que o próprio usuário deixa salvas no aparelho para acessar contas de forma indevida. Por exemplo: login automático no app do banco, senhas salvas no rascunho do e-mail, foto do cartão e imagens de documentos oficiais na galeria e por aí vai. Então, a dica de ouro aqui é dificultar a vida dos golpistas para evitar a invasão de contas. Nesse contexto, vale desativar o login automático do app do banco, redes sociais e e-mail.>