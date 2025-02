FOLIA CHEGANDO

Daniela, Margareth, Claudia Leitte e mais: confira atrações da abertura do Carnaval de Salvador

Abertura acontecerá no circuito Osmar (Campo Grande)

As atrações da abertura oficial do Carnaval de Salvador 2025 foram anunciadas oficialmente na manhã desta sexta-feira (21), durante coletiva de imprensa na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Além da programação, a prefeitura também a estrutura dos serviços municipais para a maior festa de rua do mundo. >