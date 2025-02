SALVADOR

Ônibus 24h e pontos especiais: veja como transporte e trânsito funcionarão durante o Carnaval

Operação de serviços municipais para folia foi divulgada nesta sexta-feira (21)

Millena Marques

Publicado em 21 de fevereiro de 2025 às 13:46

Ônibus de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A prefeitura de Salvador anunciou o esquema dos serviços municipais para o Carnaval de 2025 na manhã desta sexta-feira (21), durante coletiva na Senzala do Barro Preto, no Curuzu. Entre os esquemas especiais estão as operações de ônibus e transporte. >

Transporte

Ao todo, serão 239 linhas de ônibus, sendo 74 com funcionamento 24 horas ao longo de todos os dias da festa. Os ônibus convencionais terão 4 pontos especiais próximos aos circuitos: Vale do Canela, Av. Garibaldi, Av. Centenário e Praça Cayru.>

Entre as linhas 24 horas estarão a B4 (Pituba x Lapa) e B5 (Rodoviária x Lapa) do BRT. A operação também contará com a linha C10 (Lapa x Calabar), que funcionará com ônibus trafegando por corredores exclusivos pelo Vale dos Barris e pela Av. Centenário.>

O Expresso Salvador, linhas expressas de ônibus que ligam estacionamentos em shoppings da cidade aos circuitos do Carnaval, contará com cinco trajetos: Salvador Shopping x Barra; Salvador Shopping x Ondina; Shopping Paralela x Barra; Salvador Norte x Barra; e Salvador Norte x Barris. Serão 140 veículos com ar-condicionado e a passagem custa R$ 22 por trecho.>

O Elevador Lacerda, que deve ser reaberto no início da próxima semana, funcionará 24 horas gratuitamente do dia 27 de fevereiro até as 20h da Quarta-Feira de Cinzas. Já o Plano Inclinado Liberdade-Calçada terá funcionamento gratuito das 6h às 22h entre os dias 27 de fevereiro e 4 de março.>

Trânsito

Toda a operação será fiscalizada por 985 agentes de trânsito, usando 85 viaturas, 29 motos e 18 guinchos. Serão cinco zonas de restrição de circulação de veículos, nas quais o acesso só será permitido a moradores devidamente credenciados com adesivos. O controle será feito via radar através de 15 portais de acesso.>