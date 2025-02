CONTAGEM REGRESSIVA

Central do Carnaval antecipa entrega de abadás dos Filhos de Gandhy; confira

Informação foi confirmada por presidente da Cenrral da Carnaval nesta quinta-feira (20)

A Central do Carnaval antecipará a entrega dos abadas dos Filhos de Gandhy. Prevista para segunda-feira (24), a distribuição foi antecipada para o domingo (23), a partir das 14h. A informação foi confirmada pelo presidente da Central, Joaquim Nery, durante coletiva da Operação Abadá, na manhã desta quinta-feira (20), no Shopping da Bahia. >

"A gente tem uma parceria com os Filhos de Gandhy. Nós entregamos todas as fantasias deles, mesmo aquelas que não pedidas pela Central. Para dar mais conforto ao folião e dar maior tranquilidade à própria entrega, a gente antecipa e faz essa entrega exclusiva", diz Nery. >

A distribuição exclusiva acontecerá no estacionamento I1. A partir da segunda-feira, os abadás dos Filhos Gandhy também serão entregues na Alameda Metrô, no 2° piso, das 12h às 20h (segunda-feira a sábado). De 2 a 4 de fevereiro, as entregas acontecerão das 10h às 18h.>