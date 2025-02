SALVADOR

Confira locais e horários de entrega dos abadás de Carnaval no Shopping da Bahia

Distribuição começa oficialmente na segunda-feira (24)

As entregas dos abadás dos blocos e camarotes do Carnaval de Salvador 2025 começam oficialmente nesta segunda-feira (24) no Shopping da Bahia, com exceção das indumentárias dos Filhos de Gandhy, que serão antecipadas pela Central do Carnaval no domingo (23). Confira abaixo local, horário e datas de distribuição dos produtos.>