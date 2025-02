SAÚDE

Carnaval: saiba como evitar cinco doenças transmitidas pelo beijo

Especialista dá dicas de como prevenir doenças durante a folia

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 06:00

Veja quais são as cinco doenças mais comuns transmitidas pelo beijo Crédito: Shutterstock

Falta pouco para as ruas estarem lotadas de foliões ansiosos para curtir o Carnaval e, claro, a paquera que rola solta na festa. Mas é preciso ter cuidado. É durante este período que casos de doenças infecciosas aumentam consideravelmente. Além das famosas viroses, que são batizadas com os nomes das músicas mais estouradas da folia em Salvador, conheça cinco doenças que podem ser transmitidas pelo beijo. >

Mononucleose

Conhecida como "doença do beijo", a mononucleose infecciosa é causada pelo vírus epstein-barr. Ela pode ser assintomática para parte considerável dos pacientes, mas tem como sintomas febre, dor de garganta, fadiga e aumento dos gânglios linfáticos. >

A principal forma de transmissão é pela saliva, o que lhe rendeu o apelido. Espirros, tosses e conversas próximas também podem espalhar o vírus, especialmente durante os períodos de maior aglomeração. >

Evitar a contaminação é difícil já que a doença pode ser silenciosa, mas a prevenção consiste em evitar contato com pessoas infectadas e compartilhamento de objetos pessoais. Além de cobrir a boca ao tossir ou espirrar. Casos agudos da doença podem provocar problemas no baço e fígado, devido ao aumento do tamanho dos órgãos. >

O médico infectologista Claudilson Bastos explica que a complicação mais grave é a ruptura do baço. "Ela pode ocorrer espontaneamente, sem trauma, e é mais comum nas primeiras semanas após o início dos sintomas. A taxa de mortalidade, em caso de ruptura, é significativa", explica. Por isso, pacientes com sintomas devem buscar atendimento médico. >

Candidíase oral

É uma infecção na boca causada pelo fungo candida albicans, conhecida como sapinho. Os sinais costumam ser visíveis, com placas brancas e lesões avermelhadas na língua. "“É importante ficar alerta e evitar trocar beijos quando há lesões visíveis ou sintomas de doenças transmissíveis. Além disso, a comunicação aberta e a conscientização sobre a saúde pessoal de cada um também podem ajudar a prevenir a transmissão de doenças”, alerta o dentista Paulo Zahr.>

Além de afetar a saúde bucal, a candidíase pode trazer malefícios para outras regiões, afetando órgãos do sistema respiratório e até mesmo para a pele.>

Herpes labial

O herpes simplex vírus (HSV-1) pode ser transmitido através do contato direto com uma lesão ativa ou ferida no lábio. A doença é caracterizada por pequenas bolhas ao redor dos lábios.>

Cárie dentária

Bactérias que contribuem para a cárie dentária também podem ser transmitidas pela troca de saliva. É o caso da streptococcus mutans. Nesses casos, o risco de transmissão pode ser reduzido com práticas de higiene bucal, como escovação regular dos dentes e uso de fio dental. >

Infecções respiratórias