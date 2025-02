ALERTA

Febre de 15 dias e dor de garganta intensa: saiba quais são os sintomas da 'doença do beijo'

Casos de mononucleose em Salvador preocupam especialistas antes do Carnaval

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 05:30

Casos da doença tendem a aumentar no período de festa Crédito: Ana Lucia Albuquerque/Arquivo CORREIO

Antes do início oficial do Carnaval, o número de casos da "doença do beijo" preocupa especialistas em Salvador. A mononucleose, transmitida pelo vírus epstein-barr, provoca febre de até 15 dias, além de dor de garganta intensa. As aglomerações durante o Carnaval contribuem para o aumento de casos. Confira abaixo as principais dúvidas sobre a doença. >

Sintomas

Os principais sintomas da doença são febre, dor de garganta forte, mal-estar, dores no corpo e gânglios aumentados (ínguas) no pescoço. Além de manchas pelo corpo e dor abdominal. Os sintomas da mononucleose se confundem muito com gripe, covid e sífilis, daí a importância de buscar atendimento médico. >

"Um dos sintomas mais frequentes é a febre persistente, que pode durar durante 10 e 15 dias, chegando até a um mês. Ela começa com altas temperaturas, mas diminui conforme o tratamento", explica a médica infectologista Clarissa Cerqueira. >

Diagnóstico

O diagnóstico é feito com exame clínico e exames de sangue. >

Tratamento

Não existe um tratamento específico para a doença, que costuma afetar o organismo durante duas semanas. Durante esse período, medicamentos são utilizados para reduzir os sintomas. Os remédios utilizados são analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios.>

O beijo é a única forma de contrair a doença?

Não. É o contato com gotículas respiratórias que transmite o vírus. Além do beijo, o contágio ocorre através de tosse, espirro e fala. O compartilhamento de copos, canudos e talheres também podem transmitir a doença. >

A mononucleose é uma IST?

A doença não é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), uma vez que pode ser transmitida através de outros meios, com o compartilhamento de objetos. >

Complicações

Uma vez no organismo, o vírus invade as células que revestem o nariz e a garganta, causando a proliferação de um tipo específico de glóbulos brancos, as células mononucleares. Casos agudos da doença podem provocar problemas no baço e fígado, devido ao aumento do tamanho dos órgãos.>