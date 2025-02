BRIGA BOA

Recife ou Olinda? Nenhum dos dois, nordestinos elegem o Carnaval de Salvador como o melhor

35% dos nordestinos elegeram a capital baiana como a cidade com a melhor festa da região, segundo a pesquisa “Carnaval no Nordeste”

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de fevereiro de 2025 às 11:25

Carnaval de Salvador Crédito: Cleber Santos/Divulgação

Recife e Olinda podem até se vender como o melhor Carnaval do mundo, mas não é isso que o folião pensa. Pelo menos os nordestinos. Uma pesquisa realizada pela Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados mostrou que igual ao Carnaval de Salvador não há. Essa foi a opinião de 35% dos nordestinos, que elegeram a capital baiana como a cidade com a melhor festa da região, segundo a pesquisa “Carnaval no Nordeste”. Recife e Olinda vieram logo atrás, escolhidas por 24% e 13% dos nordestinos, respectivamente. >

A pesquisa mostra que a preferência por Salvador aumenta de acordo com a renda, chegando a 58% entre aqueles com renda familiar acima de cinco salários mínimos. Também se destaca entre os mais jovens, de 16 a 24 anos (41%) e entre quem tem ensino superior (47%). Já Olinda fica em 1º lugar entre os moradores de regiões metropolitanas em cidades nordestinas, com 44%. A cidade também tem um desempenho alto entre quem tem renda familiar acima de cinco salários mínimos, alcançando 33%, junto com Recife.>

De acordo com informações da Nexus, a pergunta foi espontânea, sem opções prévias apresentadas para os entrevistados, que podiam escolher até três locais diferentes. Outros destinos citados foram Bahia (12%), Natal (6%), São Luís e Pernambuco, ambos com 5%. Já 41% citaram outras opções e 23% não sabiam ou não responderam. A Nexus informou ainda que foram feitas 1.216 entrevistas no Nordeste, entre 12 e 17 de dezembro de 2024. A margem de erro no total da amostra em cada região é de 3,5 pp, com intervalo de confiança de 95%.>

Números de Salvador>

o Carnaval de Salvador 2025 deve superar valores do ano passado, em número de visitantes e na movimentação econômica turística. Para este ano, a cidade deve receber cerca de 850 mil turistas, contra 789 mil de 2024, e devem ser movimentados, aproximadamente, R$1,8 bilhão, um crescimento de cerca de 63% em relação a 2024. Os dados são do Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).>

O levantamento indica que, no Carnaval, a movimentação econômica se dá em diversas áreas, desde o setor de alimentação, passando por mobilidade, abadás de blocos, camarotes e acessórios e vestuário para a época, ou seja, segmentos da economia dentro e fora da cadeia tradicional do turismo. Em média, os turistas nacionais devem gastar R$6.864,40 na cidade, e os internacionais cerca de R$4.888,47, incluindo passagens e hospedagem.>