DICA DE ESPECIALISTA

4 cuidados para não cair em golpe de venda de abadá do Carnaval

Delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito, fez recomendações durante coletiva da Operação Abadá

"Houve uma migração (dos casos criminosos envolvendo abadás). A gente detectou que as pessoas estavam criando páginas falsas de vendas de abadás ou se colocavam em grupos de compra e venda, se faziam passar por terceiros e com isso iludiam as pessoas, levavam que elas fizessem pagamentos e elas não tinham acesso ao abadás", explicou Heloísa. Confira dicas para não cair em golpes: >

1. Compre de modo oficial

"Ressaltamos que as pessoas comprem de modo oficial, comprem com as pessoas que conhecem e que desconfiem de quando um abadá, por exemplo, que é muito procurado, que tem um valor de mercado X, está sendo vendido com um valor substancialmente abaixo", pontua Heloísa Brito.>