SANTA CATARINA

Mãe e filha, bancário e médico: quem são as vítimas da tragédia com balão

Acidente aconteceu neste sábado (21), em Praia Grande (SC); oito pessoas morreram e 13 foram resgatadas com vida

As oito pessoas que morreram no acidente com balão de ar quente em Praia Grande, em Santa Catarina, foram identificadas na tarde deste sábado (21). A estrutura pegou fogo no ar e caiu com 21 pessoas a bordo, oito delas morreram. De acordo com a polícia, quatro vítimas morreram carbonizadas e as outras quatro na queda.>