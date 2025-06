TRAGÉDIA

Maçarico pode ter causado incêndio em balão que caiu em Santa Catarina

Oito pessoas morreram e 13 sobreviveram, incluindo o piloto

Um maçarico pode ter causado o fogo que atingiu o balão na cidade de Praia Grande , em Santa Catarina, e que acabou na morte de oito pessoas na manhã deste sábado (21). Com o incêndio, a estrutura começou a cair a uma altura ainda não determinada. Alguns ocupantes pularam do balão, e 13 pessoas sobreviveram, incluindo o piloto.>

"[O maçarico] É um equipamento que serve para iniciar a chama no balão caso apague a chama principal. Esse maçarico estava dentro do cesto e ele [o piloto] não soube precisar se ficou aceso ou teve uma chama espontânea. Mas foi esse equipamento, que estava dentro do cesto, que acabou pegando fogo", disse o policial Tiago Lemos à CNN.>