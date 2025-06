SANTA CATARINA E SÃO PAULO

Acidente fatal com balão é o segundo em menos de uma semana

Ao menos nove pessoas morreram

O acidente com um balão na cidade de Praia Grande, no sul de Santa Catarina, que matou ao menos oito pessoas, é o segundo em menos de uma semana no país. No último domingo (15), uma mulher de 27 anos morreu após a queda de um balão que transportava mais de 30 pessoas em uma área rural de Capela do Alto, interior de São Paulo.>