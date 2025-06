8 MORTOS

'Uma cena de horrores', relata turista sobre acidente fatal com balão em Santa Catarina

Governador Jorginho Mello fala em 8 mortos e 13 sobreviventes

Tharsila Prates

Publicado em 21 de junho de 2025 às 11:46

Balão cai em Santa Catarina e mata 8 Crédito: Reprodução

Depois de viajar 7 horas para chegar a Praia Grande, no sul de Santa Catarina, a turista Jamile Santos presenciou uma tragédia. Ela relatou nas redes sociais a cena de horror da manhã deste sábado (21), quando um balão de ar quente pegou fogo no céu, por volta das 8h, e ao menos oito pessoas morreram.>

"Foi uma cena de horrores. O balão foi incendiado e despencou com as pessoas dentro”, contou. Ela chegou a embarcar em um dos balões e, no momento da subida, ele enroscou em uma árvore. Ela diz ainda que o vento foi ficando muito forte, e o voo dela acabou suspenso. >

Nessa hora, o balão envolvido no acidente desta manhã começou a subir e pegou fogo. >

O governador do estado, Jorginho Mello (PL), informou no X que havia 21 pessoas a bordo, sendo que oito morreram e 13 sobreviveram ao acidente. Ele disse que as equipes de resgate seguem dando apoio às vítimas e às suas famílias. >

"Estamos todos consternados", disse em outro post, que foi apagado, provavelmente por conta de atualizações das informações. "Continuamos acompanhando a situação", escreveu.>