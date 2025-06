TRAGÉDIA

VÍDEO: Balão cai em Santa Catarina após pegar fogo no ar; ao menos 8 mortos são confirmados

Balão de ar quente com cerca de 22 ocupantes pegou fogo durante voo em Praia Grande, conhecida como a “Capital do Balonismo”

Pelo menos oito pessoas morreram após a queda de um balão de ar quente na manhã deste sábado (21), em Praia Grande, no extremo sul de Santa Catarina. A cidade é conhecida nacionalmente como a "Capital do Balonismo" e atrai turistas para passeios aéreos, especialmente nos fins de semana.

De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar, o balão transportava cerca de 22 pessoas quando pegou fogo ainda no ar. Imagens dramáticas compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o balão incendeia e despenca.