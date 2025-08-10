ESCOLHA A SUA

Feliz Dia dos Pais: 100 mensagens para mandar no WhatsApp e arrasar nas homenagens

Lista tem opções de mensagens mais curtas, emocionantes, de fé e até para os pais de primeira viagem

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 06:00

Pai e filho Crédito: Shutterstock

Não tem nada como uma linda mensagem para emocionar o pai neste Dia dos Pais. Para ajudar, o CORREIO separou 100 opções de recados, incluindo alguns mais curtos e diretos, mais divertidos, para os pais de primeira viagem e mesmo para as mães que também são pais. Inspire-se com algumas frases que podem te ajudar a compor as homenagens deste dia tão especial.

Mensagens curtas e diretas

Pai, você é meu herói.

Obrigada por tudo, pai!

Meu exemplo, meu alicerce.

Te amo, pai, hoje e sempre.

Feliz Dia dos Pais!

Você é minha fortaleza.

O melhor pai do mundo!

Obrigada por ser você.

Você é minha inspiração.

Com você aprendi tudo.

Amor de pai é eterno.

Meu porto seguro.

Pai, você mora no meu coração.

Te admiro demais!

Orgulho de ser sua filha.

Mensagens emocionantes

Pai, sua presença moldou quem eu sou.

Quando penso em amor incondicional, penso em você.

Seu abraço tem o poder de curar qualquer dor.

Ser sua filha é um presente diário.

Você me ensinou a ser forte e gentil.

Carrego seu exemplo em tudo que faço.

Obrigada por todas as renúncias silenciosas.

Você é a certeza em meio ao caos.

Pai, você é poesia no meu coração.

Nunca terei palavras suficientes pra te agradecer.

Você é o homem mais incrível que conheço.

Seu olhar sempre me deu coragem.

Que sorte a minha ter você!

Cada lembrança contigo é um tesouro.

Pai, você é meu chão e meu céu.

Mensagens com fé e gratidão a Deus

Agradeço a Deus todos os dias por ter um pai como você.

Que o Senhor continue te abençoando e protegendo.

Deus me deu um presente quando me deu você.

Sua fé me guia até hoje.

Pai, você é um homem segundo o coração de Deus.

Oro para que sua vida seja longa e feliz.

Que Deus multiplique tudo de bom na sua vida.

Seu exemplo de fé é meu maior legado.

Você é a resposta de muitas orações.

Deus sabia o quanto eu precisava de você.

Para pais de primeira viagem

Feliz primeiro Dia dos Pais!

Você está indo muito bem, pai novato!

Seu filho tem sorte de ter você.

Que lindo ver você nessa nova jornada.

A paternidade te fez ainda mais incrível.

O amor que você sente é visível no olhar.

Cada fralda trocada é prova de amor.

Você está construindo memórias lindas.

Ser pai é um desafio, mas você nasceu pra isso.

Bem-vindo ao clube dos superpais!

Para pais mais velhos

Sua sabedoria é meu maior aprendizado.

Pai, você é história viva na minha vida.

Com o tempo, só aumenta meu amor e respeito por você.

Seus conselhos são joias raras.

Obrigada por tantos anos de amor.

A cada ano, admiro ainda mais sua força.

Seu carinho nunca envelhece.

Pai, você é eterno no meu coração.

Sou grata por cada momento ao seu lado.

Sua presença ainda ilumina meus caminhos.

Para pais que já se foram

Saudades eternas, pai.

Onde quer que você esteja, feliz Dia dos Pais.

Seu amor ainda vive em mim.

Pai, você faz falta todos os dias.

Hoje celebro a memória de um grande homem.

Você partiu, mas nunca saiu do meu coração.

Levo comigo tudo que aprendi contigo.

A dor da saudade é o preço do amor que ficou.

Ainda sinto seu cuidado, mesmo de longe.

Pai, sua ausência é física, mas sua presença é eterna.

Para mães que também são pais

Feliz Dia dos Pais para você, que sempre foi mãe e pai ao mesmo tempo.

Você enfrentou tudo sozinha e ainda nos encheu de amor. Obrigada por tanto!

Hoje também é seu dia. Você merece todas as homenagens.

Seu amor, coragem e força sempre preencheram todos os papéis.

Mãe, você é a definição de heroína — cuidou, protegeu e guiou.

Não teve pai presente, mas tive tudo com você.

Sua dedicação me ensinou o que é amor verdadeiro.

O que faltou em número, sobrou em amor com você.

Você fez o papel de dois com o coração de mil.

Mãe, hoje é Dia dos Pais, mas a celebração também é sua — e de mais ninguém.

Mensagens divertidas

Pai, obrigado por me ensinar a dar nó em tudo… menos na vida!

Você é o único que entende minhas piadas ruins.

Melhor conselheiro e motorista de Uber da infância.

O super-herói sem capa mais estiloso que existe!

Um brinde ao homem que sempre vence no controle remoto!

Pai, você merece um troféu por me aguentar.

Obrigada por fingir entender minhas histórias.

Sua carteira nunca teve descanso!

Se eu sou maravilhosa, é culpa sua.

Pai, você tem PHD em “dar bronca com amor”.

