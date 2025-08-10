Acesse sua conta
Feliz Dia dos Pais: 100 mensagens para mandar no WhatsApp e arrasar nas homenagens

Lista tem opções de mensagens mais curtas, emocionantes, de fé e até para os pais de primeira viagem

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 06:00

Pai e filho
Pai e filho Crédito: Shutterstock

Não tem nada como uma linda mensagem para emocionar o pai neste Dia dos Pais. Para ajudar, o CORREIO separou 100 opções de recados, incluindo alguns mais curtos e diretos, mais divertidos, para os pais de primeira viagem e mesmo para as mães que também são pais. Inspire-se com algumas frases que podem te ajudar a compor as homenagens deste dia tão especial.

Mensagens curtas e diretas 

  • Pai, você é meu herói.
  • Obrigada por tudo, pai!
  • Meu exemplo, meu alicerce.
  • Te amo, pai, hoje e sempre.
  • Feliz Dia dos Pais!
  • Você é minha fortaleza.
  • O melhor pai do mundo!
  • Obrigada por ser você.
  • Você é minha inspiração.
  • Com você aprendi tudo.
  • Amor de pai é eterno.
  • Meu porto seguro.
  • Pai, você mora no meu coração.
  • Te admiro demais!
  • Orgulho de ser sua filha.

Mensagens emocionantes

  • Pai, sua presença moldou quem eu sou.
  • Quando penso em amor incondicional, penso em você.
  • Seu abraço tem o poder de curar qualquer dor.
  • Ser sua filha é um presente diário.
  • Você me ensinou a ser forte e gentil.
  • Carrego seu exemplo em tudo que faço.
  • Obrigada por todas as renúncias silenciosas.
  • Você é a certeza em meio ao caos.
  • Pai, você é poesia no meu coração.
  • Nunca terei palavras suficientes pra te agradecer.
  • Você é o homem mais incrível que conheço.
  • Seu olhar sempre me deu coragem.
  • Que sorte a minha ter você!
  • Cada lembrança contigo é um tesouro.
  • Pai, você é meu chão e meu céu.

Mensagens com fé e gratidão a Deus

  • Agradeço a Deus todos os dias por ter um pai como você.
  • Que o Senhor continue te abençoando e protegendo.
  • Deus me deu um presente quando me deu você.
  • Sua fé me guia até hoje.
  • Pai, você é um homem segundo o coração de Deus.
  • Oro para que sua vida seja longa e feliz.
  • Que Deus multiplique tudo de bom na sua vida.
  • Seu exemplo de fé é meu maior legado.
  • Você é a resposta de muitas orações.
  • Deus sabia o quanto eu precisava de você.

Para pais de primeira viagem

  • Feliz primeiro Dia dos Pais!
  • Você está indo muito bem, pai novato!
  • Seu filho tem sorte de ter você.
  • Que lindo ver você nessa nova jornada.
  • A paternidade te fez ainda mais incrível.
  • O amor que você sente é visível no olhar.
  • Cada fralda trocada é prova de amor.
  • Você está construindo memórias lindas.
  • Ser pai é um desafio, mas você nasceu pra isso.
  • Bem-vindo ao clube dos superpais!

Para pais mais velhos

  • Sua sabedoria é meu maior aprendizado.
  • Pai, você é história viva na minha vida.
  • Com o tempo, só aumenta meu amor e respeito por você.
  • Seus conselhos são joias raras.
  • Obrigada por tantos anos de amor.
  • A cada ano, admiro ainda mais sua força.
  • Seu carinho nunca envelhece.
  • Pai, você é eterno no meu coração.
  • Sou grata por cada momento ao seu lado.
  • Sua presença ainda ilumina meus caminhos.

Para pais que já se foram

  • Saudades eternas, pai.
  • Onde quer que você esteja, feliz Dia dos Pais.
  • Seu amor ainda vive em mim.
  • Pai, você faz falta todos os dias.
  • Hoje celebro a memória de um grande homem.
  • Você partiu, mas nunca saiu do meu coração.
  • Levo comigo tudo que aprendi contigo.
  • A dor da saudade é o preço do amor que ficou.
  • Ainda sinto seu cuidado, mesmo de longe.
  • Pai, sua ausência é física, mas sua presença é eterna.

Para mães que também são pais

  • Feliz Dia dos Pais para você, que sempre foi mãe e pai ao mesmo tempo.
  • Você enfrentou tudo sozinha e ainda nos encheu de amor. Obrigada por tanto!
  • Hoje também é seu dia. Você merece todas as homenagens.
  • Seu amor, coragem e força sempre preencheram todos os papéis.
  • Mãe, você é a definição de heroína — cuidou, protegeu e guiou.
  • Não teve pai presente, mas tive tudo com você.
  • Sua dedicação me ensinou o que é amor verdadeiro.
  • O que faltou em número, sobrou em amor com você.
  • Você fez o papel de dois com o coração de mil.
  • Mãe, hoje é Dia dos Pais, mas a celebração também é sua — e de mais ninguém.

Mensagens divertidas

  • Pai, obrigado por me ensinar a dar nó em tudo… menos na vida!
  • Você é o único que entende minhas piadas ruins.
  • Melhor conselheiro e motorista de Uber da infância.
  • O super-herói sem capa mais estiloso que existe!
  • Um brinde ao homem que sempre vence no controle remoto!
  • Pai, você merece um troféu por me aguentar.
  • Obrigada por fingir entender minhas histórias.
  • Sua carteira nunca teve descanso!
  • Se eu sou maravilhosa, é culpa sua.
  • Pai, você tem PHD em “dar bronca com amor”.

Mensagens para cartões ou cartinhas

  • Pai, neste Dia dos Pais, quero que saiba que você é tudo para mim.
  • Que sua vida seja repleta de amor, paz e reconhecimento.
  • Você me ensina diariamente com sua generosidade e força.
  • Obrigada por cada palavra, cada gesto, cada silêncio que me acolheu.
  • Ser sua filha me faz uma pessoa melhor.
  • Pai, você é minha base. Minha raiz. Meu exemplo.
  • Obrigada por sempre acreditar em mim, até quando nem eu acreditava.
  • Espero poder retribuir pelo menos um pouco do que você me deu.
  • Você merece o mundo, e eu sou muito grata por poder te chamar de pai.
  • Feliz Dia dos Pais! Que eu possa te fazer tão feliz quanto você me faz.

