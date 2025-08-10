Dia dos Pais: veja filhos de famosos que são a cara dos pais

CARA DE UM, FOCINHO DO OUTRO

Publicado em 10 de agosto de 2025

Neste domingo (10), é comemorado o Dia dos Pais, e vários famosos vão celebrar a data ao lado dos filhos. Alguns, aliás, são tão parecidos com seus herdeiros que as semelhanças impressionam. Ronaldo Fenômeno e Ronald são um exemplo, assim como Marcello Novaes e Pedro Novaes. Quando postam fotos juntos, é certo que vão receber comentários de seguidores sobre como são parecidos.

Neste clima, separamos alguns famosos que são muito parecidos com seus filhos. Veja na galeria abaixo: