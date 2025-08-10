Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dia dos Pais: veja filhos de famosos que são a cara dos pais

Semelhanças chamam bastante a atenção; veja galeria

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 05:00

Marcello Novaes e Pedro Novaes
Marcello Novaes e Pedro Novaes Crédito: Raphael Dias/Gshow

Neste domingo (10), é comemorado o Dia dos Pais, e vários famosos vão celebrar a data ao lado dos filhos. Alguns, aliás, são tão parecidos com seus herdeiros que as semelhanças impressionam. Ronaldo Fenômeno e Ronald são um exemplo, assim como Marcello Novaes e Pedro Novaes. Quando postam fotos juntos, é certo que vão receber comentários de seguidores sobre como são parecidos.

Neste clima, separamos alguns famosos que são muito parecidos com seus filhos. Veja na galeria abaixo:

Filhos de famosos que são a cara do pai

Ronaldo e Ronald por Reprodução/Instagram
João Vitti e Rafael Vitti por Reprodução/Instagram
Marcello Novaes e Pedro Novaes por Reprodução/Instagram
Neymar e Mavie por Reprodução/Instagram
Saulo Fernandes e João Lucas Fernandes por Reprodução/Instagram
Blue Ivy e Jay-Z por Reprodução
Fiuk e Fabio Jr. por Reprodução/Instagram
1 de 7
Ronaldo e Ronald por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Dois dias antes da morte de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou planos para o Dia dos Pais

Dois dias antes da morte de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou planos para o Dia dos Pais

Imagem - Feliz Dia dos Pais: 100 mensagens para mandar no WhatsApp e arrasar nas homenagens

Feliz Dia dos Pais: 100 mensagens para mandar no WhatsApp e arrasar nas homenagens

Imagem - Chef ensina receita de pizza caseira simples e com 'sabor de como era antigamente'

Chef ensina receita de pizza caseira simples e com 'sabor de como era antigamente'

LEIA TAMBÉM

Confira as características da terapia analítico-comportamental

Veja os desafios enfrentados por pessoas com superdotação

Veja por que alongar e aquecer antes da corrida

Mais recentes

Imagem - Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas

Por que você deve levar seu filho para se divertir nas fazendinhas pedagógicas
Imagem - Dermatologistas apontam 6 atitudes que pioram suas manchas na pele

Dermatologistas apontam 6 atitudes que pioram suas manchas na pele
Imagem - Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

Grávida, Carol Peixinho se declara a Thiaguinho no Dia dos Pais: 'Bento é um menino de sorte'

MAIS LIDAS

Imagem - Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'
01

Filho de Faustão publica homenagem no Dia dos Pais e fãs questionam: 'Se despedindo?'

Imagem - Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil
02

Prefeitura abre concurso com cerca de 600 vagas e salários de até R$ 12 mil

Imagem - Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista
03

Esposa de Arlindo Cruz teve namorado enquanto estava casada com sambista

Imagem - Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil
04

Emprego: Salvador tem mais de 100 vagas com salários de até R$ 3,5 mil