TRAGÉDIA NO AR

Balão com mais de 30 pessoas cai e deixa passageira morta; piloto foi preso

Veículo chegou a bater duas vezes contra o solo antes de parar de vez

Perla Ribeiro

Publicado em 15 de junho de 2025 às 18:37

Balão com mais de 30 pessoas cai e deixa um morto; piloto foi preso Crédito: Reprodução

Uma mulher de 26 anos morreu após um balão com mais de 30 pessoas cair em uma área rural de Capela do Alto, no estado de São Paulo, na manhã deste domingo (15). O acidente aconteceu no bairro Distrito do Porto, próximo a estrada municipal Vereador Geraldo Portela. De acordo com informações da Polícia Militar, uma mulher morreu e outras 11 pessoas foram socorridas com ferimentos leves. As vítimas foram levadas para o pronto-socorro de Capela do Alto e para um hospital em Sorocaba (SP). Um vídeo feito por moradores mostra o balão fazendo um voo bem baixo pouco antes da queda. As informações são do G1 Sorocaba e Jundiaí.>

O piloto do balão foi levado à delegacia para prestar depoimento e acabou preso em flagrante por homicídio culposo agravado e atividade irregular de balonismo. Ele estava com a documentação irregular, além de ter licença apenas para voos particulares, informou a polícia. Ainda de acordo com a polícia, uma pessoa que estava no voo contou que o balão saiu de Boituva (SP) e, na área rural de Capela do Alto, acabou caindo. O veículo chegou a bater duas vezes contra o solo antes de parar de vez. Essas colisões provocaram a queda de quatro pessoas.>

O acidente foi registrado por volta das 8h e, até o início da tarde, o local estava preservado. Técnicos da perícia e do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram chamados. A Confederação Brasileira de Balonismo informou que "esse balão não faz parte do nosso corpo de atletas do balonismo de Boituva. Esse balão não tem documento, essa empresa, a prefeitura já fechou ela algumas vezes e ela torna clandestinamente". Durante o fim de semana, um campeonato de balonismo foi realizado em Boituva (SP), cidade vizinha a cerca de 25 quilômetros de distância. A confederação relatou que o balão que caiu não tem relação com o evento.>