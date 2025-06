ACIDENTE

Quem era a mulher que morreu em acidente de balão no interior de São Paulo

NONO NO

Ela não resistiu à queda de um balão, que transportava mais de 30 pessoas e caiu, no último domingo (15), em uma área rural de Capela do Alto, no estado de São Paulo. O acidente, por volta das 8h, aconteceu no bairro Distrito do Porto, próximo à estrada municipal Vereador Geraldo Portela. A polícia investiga as causas do acidente. O dono do balão, de uma empresa clandestina, acabou detido.>